ho. Mobile, ci sono 300 giga al mese, TIM perde ancora

Attualmente sono numerosi gli utenti che stanno riscontrando l’arrivo di tante nuove offerte nel mondo della telefonia mobile. Effettivamente è difficile capire qual è la migliore, visto che molte si equivalgono sia per quanto riguarda i contenuti che per quanto riguarda i prezzi di vendita mensili. Più gestori però sono in grado di fornire quel qualcosa in più che spinge le persone a sottoscrivere una delle loro promozioni, come ad esempio fanno diversi provider virtuali. ho. Mobile è la testimonianza diretta.

La nota azienda telefonica che si appoggia a Vodafone per la rete Internet, sta riuscendo infatti a monopolizzare il mondo della telefonia.

ho. Mobile: questo è quanto contenuto nella nuova offerta mobile, ecco 300 giga

Insieme ad alcuni gestori virtuali che nel mondo della telefonia mobile italiana stanno dominando, c’è anche il nome di ho. Mobile. La nota azienda infatti riesce con pochi euro a soddisfare il fabbisogno degli utenti in merito a minuti, messaggi e giga, come dimostra proprio l’ultima offerta pubblicata sul sito ufficiale.

Contrariamente a quanto in tanti credevano, l’ultima soluzione non è stata rimpiazzata, ma affiancata da qualcosa di ancora più conveniente sebbene il prezzo possa risultare più elevato. Ovviamente c’è una ragione: al suo interno ci sono ben 300 giga disponibili per navigare sul web in 4G.

Non finisce però qui, visto che l’offerta in questione riesce a garantire anche i minuti e i messaggi senza limiti verso qualsiasi gestore. L’attivazione è gratuita al 100% così come la scheda Sim. Bisognerà solo fare una ricarica da 11 € per coprire il costo del primo rinnovo.