WhatsApp prosegue nel suo lungo percorso di evoluzione. Mai come in quest’estate la piattaforma di messaggistica istantanea ha messo a disposizione di tutti i suoi iscritti una serie di novità davvero rilevanti. Gli sviluppatori, accogliendo anche le richieste del pubblico, hanno presentato degli upgrade che hanno da subito catturato l’attenzione quanto degli utenti quanto degli addetti ai lavori.

WhatsApp, la novità per modificare tutti i messaggi

Una delle novità più interessanti di queste settimane in casa WhatsApp è certamente il tool che garantisce la modifica per messaggi già inviati. Con le recenti versioni del servizio di casa Meta, gli utenti saranno in grado di modificare un contenuto già inviato in chat, senza necessariamente eliminarlo.

Il meccanismo per modificare un messaggio successivamente all’atto di invio è davvero molto semplice. Basterà soltanto evidenziare il testo in questione attraverso un tap prolungato. Si aprirà quindi un menù a tendina dal quale gli utenti dovranno selezionare la voce di Modifica. A questo punto si potrà digitare una parola o anche una frase nella forma corretta.

I destinatari del messaggio, qualora non abbiano già visualizzato, non avranno modo di vedere il testo nella sua forma originaria. Costoro però come per la cancellazione avranno ben visibile una notifica che li avviserà della modifica del testo.

L’upgrade per la modifica dei messaggi è disponibile sia su iPhone che su Android. Ovviamente gli sviluppatori hanno pensato a questa soluzione per mettere definitivamente fine agli errori di forma o anche per evitare agli utenti eventuali incomprensioni su parole e frasi.