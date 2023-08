Un altro tassello si è da poco aggiunto al quadro di quello che sappiamo sui prossimi smartphone di punta del colosso americano Apple. Nel corso delle ultime ore, in particolare, sono emerse nuove indiscrezioni riguardanti i possibili prezzi. Secondo quanto è emerso, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max potrebbero avere un prezzo di vendita davvero esagerato, molto più alto rispetto a quello dei precedenti modelli.

iPhone 15 Pro e iPhpne 15 Pro Max potrebbero costare più dei precedenti modelli

Nel corso delle ultime ore il sito web DigiTimes ha rivelato quelli che potrebbero essere i prezzi di vendita ufficiali di due dei prossimi smartphone del colosso americano Apple. In particolare, sembra che il nuovo iPhone 15 Pro avrà un prezzo di partenza di circa 100-200$ superiore rispetto al predecessore. Si partirebbe quindi da 1099$ o 1199$. Aumento ancora più drastico riguarderebbe il modello iPhone 15 Pro Max.

Sempre secondo DigiTimes, il costo del nuovo modello dovrebbe partire addirittura da 1299$. Prezzi che per il mercato americano sarebbero già piuttosto alti. E lo sarebbero ancora di più in Italia, dato che si stima una cifra di 1500/1600 euro. Se dovesse essere realmente così, si tratterebbe di una vera batosta che potrebbe far calare le vendite di questi modelli.

Questa notizia andrebbe comunque a confermare quanto era già stato ipotizzato da altri in passato, come ad esempio Mark Gurman e l’analista Jeff Pu. Ormai rimane comunque pochissimo tempo e avremo la conferma ufficiale da parte dell’azienda. Il colosso Apple terrà infatti l’evento di presentazione ufficiale ormai fra poco, ovvero il prossimo 12 settembre 2023.