Già da tempo si vociferava che Google stesse lavorando su una nuova intelligenza artificiale, capace di sconfiggere la concorrenza e soprattutto la chatbot ChatGPT. Le voci non sono fasulle, infatti Google ha annunciato la sua innovativa IA: Gemini.

In realtà è già stata resa pubblica da un paio di mesi, ma ad ora è ancora nella fase iniziale. Ciononostante, sono arrivate le prime indiscrezioni sulle sue caratteristiche. A quanto pare l’IA sarà molto più potente di ChatGPT e offrirà un livello di interazione a dir poco superiore.

Cos’è precisamente l’intelligenza artificiale Google Gemini

Gemini appartiene al gruppo di LLM, cioè Large Language Models, che Google sta creando in parallelo con suo “fratello” Bard al solo scopo di stracciare la concorrenza. Il CEO di DeepMind, David Hassabis, ha spiegato in linea generale quale dovrebbe essere il funzionamento di Gemini.

In teoria, è come se fosse il prodotto della fusione dei vantaggi di AlphaGo e capacità linguistiche straordinarie tipiche degli LLM. Essa sarà un’intelligenza artificiale molto avanzata, capace di risolvere anche i problemi matematici o logici più complicati, di offrire a chi li chiederà dei consigli efficaci e dare spunti creativi prendendoli dal medesimo dataset di ChatGPT. Mentre, però, le altre IA non sanno effettivamente il significato delle loro risposte, Gemini dovrebbe proprio avere una sua intelligenza, dovrebbe possedere un proprio pensiero logico.

Gemini, ovviamente, avrà accesso ai dataset anche di Google, il più grande esistente al mondo. Questa è una novità di certo interessante e non vediamo l’ora di scoprirne gli sviluppi.