Solo due giorni all’inizio del campionato di Serie A 2023-24, con il Cagliari che torna tra le venti regine del calcio italiano. Anche quest’anno le partite saranno un’esclusiva Dazn, che trasmetterà tutte e dieci le sfide di ogni giornata.

Sky, invece, potrà trasmettere tre delle dieci gare, ma non in esclusiva. Ancora da capire se le “prescelte” saranno le stesse degli anni scorsi, quando la Pay Tv trasmetteva l’anticipo serale del sabato, il lunch match delle 12.30 della domenica, e un’altra gara tra la domenica sera e il lunedì. Il campionato sempre più spezzettato e con turni sempre più diversi di giornata in giornata, però, rende complicato predire la programmazione.

Per la prima giornata della Serie A, le partite trasmesse su entrambe le piattaforme saranno Inter-Monza (sabato alle 20.45), Lecce-Lazio (domenica alle 20.45) e proprio Torino-Cagliari, con fischio d’inizio lunedì alle 18.30.

Si tratta dell’ultimo dei tre anni di “dominio” Dazn: la scadenza del contratto porterà, per il prossimo triennio, a una nuova organizzazione dei diritti televisivi, con le contrattazioni già avviate