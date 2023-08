Level Infinite ed Electronic Arts hanno annunciato l’avvio di una partnership molto importante. L’accordo tra le due aziende permetterà il debutto su dispositivi mobile di Command & Conquer: Legions.

Il titolo appartiene alla saga di Command & Conquer ed è ambientanto nello stesso universo narrativo. Pensato come uno strategy game, gli utenti potranno sfruttare al meglio i comandi dei dispositivi mobile per superare le varie missioni.

Tra le novità presenti in Command & Conquer: Legions possiamo trovare eroi e cattivi iconici, fazioni e una vasta gamma di unità ben note agli appassionati del franchise. Tuttavia, la trama sarà del tutto inedita e permetterà agli utenti di vivere nuove avventure.

Gli utenti Android, iPhone e iPad devono prepararsi al debutto di Command & Conquer: Legions, il nuovo titolo strategico ambientato nell’universo di C&C

Entrando maggiormente nello specifico, il titolo permetterà agli utenti di sfidarsi in battaglie PVE e PVP in tempo reale contro altre fazioni. L’obiettivo di ogni sfida è quello di accumulare il Tiberium, una potente risorsa che permette il progresso tecnologico e la creazione di armi all’avanguardia. Sarà determinante creare alleanze strategiche per sopraffare i nemici e coordinare gli attacchi.

Gli utenti Australiani, Canadesi, Francesi, Messicani, Neozelandesi e Filippini potranno divertirsi in anteprima con un Closed Beta Test previsto per la fine del mese. Tutti gli altri utenti Android, iPhone e iPad, invece, dovranno aspettare la fine dell’anno.

Come dichiarato da Anthony Crouts, Senior Director di Level Infinite: “Legions è stato creato pensando sia alle piattaforme mobili che ai giocatori da mobile, adattandosi al modo in cui le persone giocano sui loro dispositivi con sessioni più brevi e veloci e controlli semplificati. Il gameplay strategico mobile di Legions offre un nuovo tipo di esperienza, pur presentando unità, eroi e aspetti familiari ai precedenti giochi di C&C”.

Per rimanere sempre aggiornati su Command & Conquer: Legions, è possibile collegarsi al sito ufficiale.