Il Team di Legends of Runeterra ha pubblicato un Aggiornamento Dev dove gli sviluppatori hanno fornito nuove informazioni sul titolo. Attraverso una serie di domande poste direttamente dalla community, è possibile delineare quello che sarà il futuro del gioco.

I principali temi su cui si sono soffermati gli sviluppatori sono stati quelli legati al PvE e al PvP. Inoltre, un aspetto emerso durante la chiacchierata è la volontà da parte del team di Legends of Runeterra di coinvolgere attivamente la community.

A sottolineare questi aspetti ci ha pensato Dave Guskin, direttore di gioco. L’aggiornamento degli sviluppatori di metà anno ha confermato l’importanza del continuo dialogo tra sviluppatori e giocatori. Solo attraverso questo rapporto così stretto è possibile garantire il continuo successo del gioco.

Gli sviluppatori di Legends of Runeterra hanno condiviso nuovi dettagli sul futuro del titolo e le novità in arrivo

Tra gli altri temi trattati c’è sicuramente la voglia dei giocatori di avere nuovi contenuti a disposizione. Ecco perchè gli sviluppatori stanno realizzano nuovi contenuti PvE che includono sfide mensili sempre rinnovate e l’endgame per garantire una maggiore longevità.

Passando alla modalità PvP, i giocatori di Legends of Runeterra potranno contare su nuovi tornei ed eventi che per la community. Con l’introduzione di nuovi personaggi, diventa fondamentale aggiornare mensilmente il bilanciamento e i set di espansione per garantire che tutte le sfide siano.

Gli sviluppatori hanno fornito anche maggiori informazioni sulla Community Card Kitchen. Attraverso questa iniziativa, Riot e la community di Legends of Runeterra stanno progettando insieme una nuova carta da utilizzare all’interno del gioco

Durante i prossimi update del titolo non mancheranno nuovi aggiornamenti cosmetici oltre che modifiche pensate per rafforzare il nucleo del gameplay. Infine, il team di Riot si impegna a fornire aggiornamenti sempre più frequenti tra cui panoramiche trimestrali per rispondere alle domande della community

Per tutti coloro che volessero maggiori dettagli sul titolo, è possibile rivedere il video direttamente su YouTube.