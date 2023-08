Anche quest’ultima parte di agosto sarà caratterizzata da grandi spostamenti per gli italiani. Per gli ultimi cittadini che si avviano verso la località di vacanze, il prossimo weekend da bollino nero sulle strade ed autostrade del nostro paese segnerà il grande esodo del rientro dalle località di mare o di montagna. Anche per questo controesodo il caro benzina rappresenterà un fattore certamente non irrilevante.

Benzina e diesel, i costi tornano ad impennarsi ad agosto

Chi in questi giorni ha viaggiato o ha utilizzato semplicemente la propria auto si sarà certamente accorto dei nuovi picchi da record che hanno interessato il prezzo della benzina ed, in parte minore, anche quello del gasolio.

Per la benzina lo scenario porta direttamente ad un anno fa, in piena esplosione della crisi di inflazione. Oggi in media nazionale gli italiani pagano per un litro di benzina sino a 2 euro. Questo costo potrebbe essere anche superiore per rifornimenti con la modalità del servito o anche per rifornimenti su reti autostradali.

Leggermente più basso il prezzo del diesel, la cui media nazionale per un litro di carburante segna il costo di 1,85 euro. Anche in questo caso sono previsti degli extra per il servito e per la presenza della stazione su autostrade.

C’è da ricordare come da questo mese di agosto sia in vigore una norma di tutela e di trasparenza per gli italiani, una norma fortemente voluta dal Governo che obbliga le stazioni di servizio ad esporre un cartello con la media regionale dei prezzi per la benzina e per il diesel.