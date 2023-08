Whatsapp non è mai ferma e cerca di star al passo con la tecnologia proponendo costantemente nuovi strumenti ai suoi utenti. L’app di messaggistica più usata al mondo sta, infatti, iniziando a muovere i primi passi nell’universo dell’intelligenza artificiale. Gli sviluppatori hanno lanciato un nuovo strumento per gli utenti Android in grado di creare degli sticker attraverso l’IA.

Tramite un semplice pulsante con scritto CREA, presente nella chat di alcuni beta tester, si aprirà la sezione degli sticker e si avvierà una piccola IA generativa. In alto a destra troverete la barra di descrizione dove inserire la vostra richiesta. Una volta fatto ciò, verranno creati diversi adesivi in base alle proprie specifiche, condivisibili con tutti tramite la chat messaggiando normalmente.

Come ottenere questo strumento su Whatsapp?

Se volete provare in anticipo questa funzione, dovrete iscrivervi al Google Play Beta Program. Come fare? Innanzitutto dovete istallare la versione 2.23.17.14 dell’app (possibile solo tramite l’aggiornamento 2.23.17.13.). Non è detto però che rientriate tra i fortunati per poter provare il generatore di sticker.

Tuttavia si vocifera che, molto presto, verrà distribuito a sempre più persone. Per gli utenti iOS non ci sono ancora delle novità in merito. Bisogna tener conto che si tratta di un lavoro ancora in fase di sperimentazione.

C’è però un risvolto negativo in questa funzione. Lo stesso WebBetaInfo ha avvisato che l’intelligenza artificiale potrebbe produrre qualcosa di inappropriato e in tal caso di inviare un feedback a Meta. Ad ora quindi la formulazione degli adesivi è piuttosto confusa e potrebbe presentare anomalie. Non ci resta che aspettare e capire come se la funzione supererà i beta test.