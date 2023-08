WhatsApp nel corso di queste settimane ha proposto novità a dir poco interessanti per tutti i suoi utenti. La piattaforma di messaggistica è mutata profondamente a partire dalla scorsa primavera, con upgrade che hanno incontrato il favore del pubblico e degli addetti ai lavori come la possibilità di modificare messaggi già inviati o anche la possibilità di inviare foto in alta definizione.

WhatsApp, la novità degli account su più dispositivi

Tra le principali novità di WhatsApp però un aggiornamento su tutti si rivela davvero strategico per gli utenti: l’upgrade che garantisce l’utilizzo della chat con un medesimo profilo su più dispositivi. In seguito alle richieste sempre più incessanti da parte del pubblico, quindi, cade uno dei limiti strutturali della piattaforma di messaggistica istantanea.

Gli utenti che hanno una delle versioni aggiornate di WhatsApp su iOS e su Android, potranno quindi collegare il loro account su altri device. Il meccanismo per effettuare questo passaggio è davvero molto semplice.

Al fine di aprire il proprio WhatsApp su altro smartphone basterà andare sul menù Impostazioni della chat con il device principale e svolgere una sincronizzazione dell’account su altro device. In pratica, il passaggio è simile a quello che gli utenti già effettuano quando devono migrare le loro conversazioni su WhatsApp Web.

Tutte le conversazioni del dispositivo principale saranno quindi copiate in pochi secondi sul dispositivo secondario e l’utente avrà modo di inviare messaggi e contenuti multimediali dal device a sua disposizione. L’upgrade di WhatsApp è alle ultime fine di roll out proprio in questi giorni.