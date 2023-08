WhatsApp ha cambiato radicalmente il proprio volto nel corso degli ultimi mesi, ciò ha permesso ai singoli utenti di godere di una esperienza completamente differente e rinnovata, con miglioramenti sotto ogni punto di vista, tanto da essere molto più vicina al mondo di Telegram.

Le novità di questo 2023 sono tantissime, tanto da aver stravolto completamente l’applicazione, a partire dalla modifica dei messaggi. L’abbiamo aspettata per moltissimo tempo, e finalmente gli utenti possono modificare quanto inviato, anche se entro 15 minuti dalla pressione del tasto (viene comunque visualizzato il fatto che sia stata effettuata la modifica). Per raggiungere tale funzione non dovete fare altro che selezionare il messaggio da modificare, premere i tre puntini in alto a destra, e poi selezionare “Modifica”.

Scoprite quali sono le nuove offerte Amazon con i codici sconto gratis che vi faranno risparmiare tantissimo, le trovate subito sul nostro canale Telegram ufficiale.

WhatsApp, tante nuove funzioni vi attendono

L’altra grande novità che è destinata a cambiare radicalmente il volto dell’applicazione, è chiaramente la possibilità di inviare videomessaggi di breve durata. Con l’introduzione dei vocali l’esperienza d’uso è stata letteralmente stravolta, immaginate oggi di poter inviare piccoli messaggi video, così da non far sentire solamente la vostra voce, ma anche mostrare all’interlocutore il necessario.

La terza introduzione degna di nota va a toccare sicuramente la possibilità di auto-inviarsi i messaggi, a prima vista non sembrerebbe nulla di particolarmente innovativo, è anch’essa una funzione già presente su Telegram, ma così si può davvero arrivare ad utilizzare WhatsApp come fosse un servizio cloud, potendo accedere ai file condivisi anche da più dispositivi contemporaneamente (altra novità interessante).