L’ultimo volantino di casa Unieuro vuole essere a tutti gli effetti un’ode al risparmio, con una marea di sconti speciali che possono essere apertamente sfruttati dai singoli consumatori per accedere ad un risparmio più unico che raro, a prescindere dalla categoria merceologica coinvolta.

La campagna promozionale non si allontana troppo da quanto siamo solitamente abituati a vedere, almeno in termini di disponibilità sul territorio, poiché dovete comunque ricordare che gli ordini sono effettuabili in ogni negozio, senza vincoli, come anche online sul sito ufficiale. Coloro che decideranno di prendere questa seconda strada potranno avere in cambio la spedizione gratuita diretta al domicilio.

Unieuro, questo è il momento di risparmiare

Grandi occasioni vi attendono oggi da Unieuro con una serie di ottimi prezzi bassi applicati anche sui prodotti più in voga del periodo, tra cui troviamo ad esempio il top di gamma del momento, il Samsung Galaxy S23 Ultra, che può essere acquistato con un esborso finale di 1099 euro. Le alternative poste in essere sono davvero tante e molto varie tra di loro, con il Samsung Galaxy S22 a farla da padrone, con la sua spesa finale di soli 549 euro.

Gli utenti possono spaziare tra tantissime occasioni anche più economiche, ecco arrivare Galaxy A13, Redmi Note 12, Xiaomi 12 o anche Galaxy A23, tutti smartphone che ha un prezzo finale che non va oltre i 219 euro. Tutti gli acquisti sono raccolti direttamente su questo link, ed anche nelle pagine sottostanti.