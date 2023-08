Il volantino di Esselunga riesce ancora una volta a superare le offerte delle dirette concorrenti, mettendo sul piatto alcuni dei migliori prezzi bassi che abbiamo mai visto nel periodo. Il risparmio a disposizione dei singoli utenti è grandissimo, ciò permette così di garantire l’accesso a prodotti di altissimo livello, senza vincoli o limitazioni particolari.

Se volete essere sicuri di risparmiare con Esselunga, non dovete fare altro che recarvi in un qualsiasi negozio sparso per il territorio, senza vincoli legati alla regione o al socio di appartenenza, così da potervici accedere praticamente dovunque si voglia. Dovete solamente ricordare che gli ordini non possono essere completati tramite il sito ufficiale.

Esselunga, offerte incredibili con questi prezzi

Il prodotto tecnologico attualmente in offerta su Esselunga è veramente economico, costa infatti solamente 19,90 euro, stiamo parlando delle Oppo Enco Buds 2, cuffiette auricolari del produttore cinese, da poco lanciate sul mercato, e dalla qualità comunque sufficientemente interessante.

Si tratta a tutti gli effetti di auricolari in-ear, che in un certo senso ricordano le Apple Airpods Pro, sono realizzate prevalentemente in plastica con colorazione bianca, e finitura lucida su tutta la superficie, con anche protezione IPX4 contro gli schizzi d’acqua e la polvere, una batteria integrata nella custodia di soli 460mAh, ed una autonomia che può raggiungere anche 28 ore.

L’acquisto, come anticipato, può essere completato nei negozi Esselunga entro e non oltre il 30 agosto 2023, salvo esaurimento anticipato delle scorte.