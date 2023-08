Le migliori app per Android sono disponibili gratis, o a prezzi fortemente ridotti, direttamente sul Play Store di Google, così gli utenti sono sicuri di raggiungere un elevato livello di risparmio, a prescindere da ciò che vogliano effettivamente andare a scaricare sul proprio dispositivo mobile.

Le promozioni, come vi raccontiamo ormai da qualche mese, sono disponibili per un periodo di tempo estremamente limitato, ciò sta a significare che i prezzi potrebbero variare molto prima del previsto, tornando verso i listini originari. Nell’eventualità in cui foste interessati all’acquisto, procedete al download quanto prima.

App gratis per Android, ecco le nuove offerte di oggi

Una nuova tornata di sconti molto interessanti compare all’orizzonte, gli utenti si ritrovano a poter fare i conti con promozioni precise ed accurate applicate su giochi e app Android.

Partendo proprio dall’ambito gaming, incrociamo la presenza di Doom & Destiny Advanced e Worlds, due titoli che possono essere acquistati a 1,89 euro (LINK), passando poi per Legend of The Moon2: Shooting, che costa pochissimi centesimi (LINK).

Diverse sono anche le app acquistabili dagli utenti, tra queste annoveriamo Cartoon Craft, completamente gratuito (LINK), oppure Planimeter – GPS Area Measure, anch’essa scaricabile gratis da questo link, per finire con Galaxy Map – Stars and Planets, che però ha un costo poco superiore ai 4 euro (LINK).

Tutti i link inseriti sono da considerarsi validi e scontati per un periodo limitato nel tempo, per questo motivo correte il prima possibile ad acquistare ciò che desiderate.