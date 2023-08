Vodafone non si lascia sorpassare dagli altri operatori. Il provider inglese nel corso di queste settimane di agosto ha messo in campo per i suoi clienti una serie di tariffe molto vantaggiose con costi e soglie di consumo di tutto vantaggio. Obiettivo prioritario di Vodafone è quello di arginare la concorrenza di Iliad, ma anche di TIM e di WindTre.

Vodafone, torna la tariffa da 100 Giga per agosto

Anche in questa seconda metà di agosto la migliore promozione per i clienti di Vodafone è rappresentata dalla Special 100 Giga. Gli abbonati che optano per questa tariffa avranno a loro disposizione un pacchetto che prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche un totale di 100 Giga per navigare in rete, laddove disponibile anche con la tecnologia del 5G.

Il costo per i clienti che optano per questa ricaricabile è di soli 9,99 euro al mese. In aggiunta al costo per il rinnovo mensile sarà necessario garantire solo una quota una tantum di 10 euro per la ricezione della SIM.

In linea al recente passato, Vodafone conferma anche una garanzia per il suo pubblico, ossia il prezzo bloccato nei sei mesi che seguono la sottoscrizione della SIM. Non saranno quindi possibili rimodulazioni sui costi nel semestre successivo all’attivazione di Special 100 Giga.

Per attivare questa promozione sarà necessario rivolersi presso gli store ufficiali di Vodafone in Italia per attivazione e rilascio della SIM. Ad oggi, solo agli utenti attuali di Iliad è assicurata l’attivazione online dell’offerta sul sito ufficiale.