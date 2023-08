Monete rare, nel 2023 quella col buco costa più di tutte

Nel vasto universo delle monete e delle valute, alcuni pezzi rari suscitano un’attenzione particolare. Una di queste è la “moneta con il buco”, un oggetto che non solo rappresenta un valore economico, ma anche una storia affascinante che attraversa secoli. Queste, caratterizzate da un foro al centro, hanno origini antiche. Venivano forate per essere trasportate più facilmente, indossate come gioielli o utilizzate come simboli di status. Ad esempio, le monete cinesi forate, conosciute come “qian”, erano ampiamente utilizzate durante la dinastia Qing come amuleti protettivi.

Monete rare: gli amuleti protettivi utilizzati dalla dinastia Qing

La pratica di forare monete è stata adottata in molte culture e periodi storici. Oltre al loro significato simbolico, queste monete hanno anche un valore intrinseco. Sono ricercate dai collezionisti per la loro unicità e design distintivo. Con l’aumento dell’interesse per il collezionismo, la domanda di monete forate è cresciuta, rendendole particolarmente attraenti per gli investitori. Tuttavia, stabilire il loro valore esatto può essere complesso, poiché dipende da vari fattori come la rarità, la condizione e la domanda.

Oltre al loro valore di mercato, tali valute sono preziose per la loro storia. Ogni moneta forata racconta una storia, un viaggio attraverso il tempo. Queste narrazioni rendono le monete ancor più affascinanti, offrendo una connessione tangibile con il passato. L’avvento di Internet ha reso più semplice per i collezionisti di tutto il mondo acquistare e vendere monete forate, con piattaforme online che offrono una vasta gamma di opzioni e informazioni.

Che sia vista come un amuleto o un pezzo da collezione, questa moneta continua a catturare l’immaginazione di molti.