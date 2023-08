Sapete che nascosti tra migliaia di oggetti, in depositi o semplicemente nei cassetti, potreste avere qualcosa che vi potrebbe far diventare ricchi? Non stiamo dicendo una sciocchezza, ma parliamo di collezionismo, in particolare di monete, banconote e persino SIM.

Di oggetti rari e preziosi ne esistono molti e chi è un appassionato collezionista lo sa bene. Uno dei settori più diffusi è, per l’appunto, quello delle monete e delle banconote, tuttavia negli ultimi anni si è aggiunto un oggetto piuttosto insolito: le vecchie SIM.

Come so se ho monete e banconote che possono essere un tesoro?

Ogni singola banconota, o moneta, ha su di essa un numero di serie specifico o una determinata data di conio. Alcune combinazioni sono molto rare e vanno ad aumentarne esponenzialmente il valore.

Per farvi un esempio: una singola moneta da un solo centesimo datata 1943 costruita in rame può avere il valore di 100.000 euro. Quindi, se in casa ne avete di diverse, così come le banconote, cercate una combinazione rara per scoprire se possedete un vero e proprio tesoro.

Altro fattore importante nella valutazione del loro valore è il loro stato di conservazione. Se siete stati così bravi, o anche solo per pura casualità, da conservare banconote o monete in condizioni perfette, la loro preziosità schizzerà alle stelle.

Tuttavia, ci sono casi in cui sono le imperfezioni a renderle ancora più rare. Sembra un ossimoro, ma è così. Se una moneta per caso fosse stata coniata nel modo sbagliato e particolare, potrebbe essere un dettaglio molto rilevante. Anche la storicità e la quantità limitata sono altri coefficienti da considerare.

Per comprenderne la rarità, potreste effettuare una semplice ricerca online. Esistono siti e forum appositi da cui potreste trarre le informazioni a voi necessarie e capire quali sono i trend del momento, cioè quale siano quelle più ricercate.

SIM telefoniche rare e preziose

Ebbene, anche le SIM sono oggetto di collezionismo e le più rare possono fruttarvi una bella quantità di denaro.

A renderle preziose non è di certo il materiale, dato che parliamo solitamente di plastica ma il numero che troverete su di esse. Sono infatti le combinazioni numeriche a renderle preziose. Quelle più ricercate hanno due tipi di sequenze: la Gold Number e Top Number.

Ma come deve essere tale sequenza? Deve trattarsi di numeri che magari sono uguali o ridondanti, possono essere palindromi o replicare date che sono solitamente commemorate. Altra specifica è data dalla crescita o dalla decrescita ordinata. Ci sono poi dei numeri che invece sono particolarmente “importanti” perché rappresentanti figure spirituali. Ovviamente, ad esempio, se hanno su di esse il 666, che tutti sanno raffigurare il diavolo, o l’888 che può essere considerato come il suo opposto, dato che indica Gesù cristo.

Per comprenderne il valore vale lo stesso discorso delle banconote e delle monete: usate internet, cercate tra i siti di collezionismo specifici e soprattutto cercate di capire quale sia il momento giusto per metterle in vendita. Quest’ultima parte vale per tutti gli oggetti rari: funzionano come l’oro, il loro valore sale o scende a seconda del periodo.