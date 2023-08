Se state cercando un iPhone 14 di Apple ad un buon prezzo, potete fare un super affare sulla piattaforma Amazon.

Il colosso lo sta infatti proponendo a soli 829 euro invece di 1029 euro, scontato del 19%. Ricordiamoci insieme la scheda tecnica ufficiale.

Apple iPhone 14 in offerta su Amazon

Apple iPhone 14 è uno smartphone iOS con caratteristiche all’avanguardia che lo rendono una scelta eccellente per ogni tipo di utilizzo. Dispone di un grande display da 6.1 pollici e di una risoluzione da 2532×1170 pixel, fra le più elevate attualmente in circolazione. Le funzionalità offerte da questo Apple iPhone 14 sono innumerevoli e al top di gamma. A cominciare dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-fi e il GPS.

Monta un processore Apple A15 Bionic con GPU Apple GPU 5 Core, 6 GB di memoria RAM e, in questo caso, 128 GB di memoria interna. Sul retro troviamo un modulo fotografico composto da due sensori entrambi di 12 megapixel mentre sul lato anteriore dispone di un solo sensore sempre da 12 megapixel.

La batteria è da 3279 mAh ed il sistema operativo pre installato iOS 16. Vi ripeto che sulla piattaforma è proposto a 829 euro. Seguite questo link per maggiori dettagli a riguardo.