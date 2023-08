L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile stupisce sempre con il suo favoloso catalogo.nel corso delle ultime ore, in particolare, l’operatore ha ulteriormente ampliato la sua proposta con una nuova offerta di rete mobile davvero incredibile. Si tratta dell’offerta denominata Kena 5,99 100 GB Promo TOP.

Kena Mobile stupisce ancora con una super offerta da soli 5,99 euro al mese

È stata da poco resa disponibile una nuova offerta mobile davvero imperdibile. Si tratta in particolare di un’offerta proposta dal noto operatore telefonico virtuale Kena Mobile, ovvero l’offerta Kena 5,99 100 GB Promo TOP. Anche in questo caso, come da tradizione dell’operatore, convenienza è la parola chiave.

Nel dettaglio, il bundle dell’offerta include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati con una velocità fino a 60 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload. Se si sceglierà il metodo di ricarica automatica, poi, il traffico dati aumenterà passando ad un totale di 150 GB. Oltre a questo, il bundle dell’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS da inviare verso tutti i numeri.

La convenienza sta nel prezzo, ovvero appena 5,99 euro al mese. L’offerta in questione, però, non è attivabile da tutti. Sono esclusi ad esempio TIM, WindTre, ho Mobile, Vodafone e Very Mobile. Potranno invece attivare l’offerta i seguenti operatori: Iliad, Fastweb, PosteMobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1Mobile, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, TDM, Vianova (Welcome Italia), Wings Mobile e Withu.