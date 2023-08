I nuovi prezzi lanciati da DAZN per guardare la prossima Serie A TIM appaiono a molti utenti praticamente folli, sono molto più alti del normale, e di conseguenza tanti si ritrovano ad avere il dubbio se proseguire nella sottoscrizione dell’abbonamento, oppure disdire completamente il tutto.

Come lo scorso anno, anche per il 2023/2024, DAZN ha deciso di mettere a disposizione due tipologie differenti: DAZN Standard e DAZN Plus. I contenuti a cui è possibile accedere sono sostanzialmente gli stessi, ciò che cambia è più che altro la possibilità di guardare in contemporanea i canali, solo se collegati alla stessa rete WiFi (DAZN Standard) o due differenti (DAZN Plus).

Premete qui e collegatevi al nostro canale Telegram ufficiale, potrete avere le offerte Amazon ed anche i nuovi codici sconto da utilizzare direttamente su Amazon.

DAZN, nuovi sconti incredibili con questi prezzi

I prezzi attivati da DAZN partono dal voler offrire all’utente finale la più ampia possibilità di scelta, ciò sta a significare che di base è possibile optare per la variante con pagamento mensile e possibilità di recedere entro 30 giorni, al prezzo di 40,99 euro per Standard e 55,99 euro per il Plus.

Per cercare di risparmiare un pochino è possibile fare affidamento sul vincolo di 12 mesi, partendo dal pagamento mensile a 30,99 euro per lo standard e 45,99 euro per il plus, oppure di affidarsi al versamento completo dell’intero ammontare annuale: 449 euro nel caso in cui foste interessati a DAZN Plus, scendendo a 299 euro per il corrispettivo abbonamento DAZN Standard.

Tutti i dettagli e le varie offerte sono disponibili sul sito ufficiale di DAZN.