Per gli appassionati di calcio la promo di cui vi parliamo oggi è davvero imperdibile. Grazie alla nuova offerta di Banca Sella, sarà possibile guardare DAZN Standard gratuitamente per due mesi.

Banca Sella propone la possibilità ai suoi clienti di aprire un conto capace di offrire la comodità della gestione digitale, grazie alle sue piattaforme online o alle app disponibili su ogni smartphone.

La banca ha un portafogli che comprende tre diverse tipologie di conto online. Il primo è il conto Start ed ha un costo di 1,50 euro al mese e i primi 3 mesi gratis.

Il secondo è il conto Premium, disponibile a 5 euro al mese. Questo però, come il primo, ha il costo di 1,50 euro al mese per i primi 3 mesi. L’ultimo è il conto Circle. Il conto ha un prezzo di 5 euro per i primi 3 mesi per poi passare a 8 euro nei mesi successivi.

I dettagli dell’offerta per accedere a DAZN

La promozione sarà attivabile fino al 30 settembre ed è un regalo per i nuovi clienti che aprono online un Conto Sella Start, Premium o Circle. Inoltre, affinché l’offerta sia valida, essi devono anche aggiungere il proprio stipendio sul conto entro il 31 ottobre.

L’abbonamento consentirà di accedere alla diretta streaming di una vastissima gamma di eventi sportivi, tra cui basket italiano ed europeo, la Serie A TIM, la Serie BKT, NFL, tennis, ciclismo e tanto altro ancora.

Se devi cambiare banca è il momento giusto, soprattutto se sei amante dello sport! Ricorda bene dei due mesi gratuiti di DAZN!