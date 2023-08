La connessione alla rete è ormai diventata imprescindibile per ogni utente, a conti fatti al giorno d’oggi la necessità di essere sempre legati al web rappresenta una realtà di cui si è reso conto anche lo Stato, il quale da qualche anno ha attivato un progetto molto interessante: il suo nome è WiFi Italia.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, grazie al supporto di Infratel Italia e TIM, ha attivato il 23 Gennaio 2019, la posa dell’infrastruttura nei comuni con più di 2000 abitanti che hanno aderito all’iniziativa, di tutto il necessario per fornire la connessione gratuita, via WiFi, a tutti gli utenti (ciò è stato possibile anche grazie allo stanziamento di 45 milioni di euro da parte del Ministero).

WiFi Gratis, ecco il progetto

L’idea, come vi abbiamo accennato in apertura dell’articolo, è proprio quella di permettere ad ogni utente di collegarsi gratuitamente alla rete in ogni posto, anche senza una connessione telefonica con il proprio operatore.

Per questo motivo nel 2020 il progetto è stato esteso anche agli ospedali, con la posa di 5000 hotspot gratuiti, oltre a naturalmente la presenza nei luoghi pubblici. Ad oggi sono 4750 gli enti che hanno aderito all’iniziativa, con 10’240 hotspot installati e 559’943 utenti che hanno sfruttato il servizio.

Per accedervi è davvero semplicissimo, nel momento in cui siete in prossimità della rete WiFi, dovrete solamente scaricare l’app, registrarvi e poi potrete iniziare a navigare in libertà, senza costi aggiuntivi o vincoli particolari da rispettare.