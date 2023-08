In questo periodo, gli sviluppatori di Whatsapp si stanno dando un gran fa fare, pubblicando quasi ogni giorno nuove funzionalità. È stato lo stesso Zuckerberg ad annunciare l’ultima, tramite una diretta su Facebook, in cui ha spiegato che il team sta lavorando per introdurre la possibilità di condividere lo schermo durante le videochiamate su Whatsapp.

Con un semplice click potrete scegliere si potrà scegliere se utilizzare tutto lo schermo in orizzonte o in verticale e anche di condividerlo.

La nuova funzione Whatsapp ottima per le videoconferenze

Tale novità renderà Whatsapp ancora più simile ad altre app solitamente usate per le video conference, come Meet o Zoom. Grazie alla condivisione e l’osservazione dello schermo, di documenti e file di ogni genere, si potranno effettuare anche su di essa delle vere e proprie riunioni di lavoro.

Ovviamente, allo stesso modo, si potranno guardare foto e immagini insieme agli amici e alla propria famiglia, pianificare una vacanza e fare tantissime altre cose organizzandosi in modo semplice e immediato.

Come fare per utilizzare la nuova funzione?

Questa nuova modalità è stata ideata per essere user-friendly. Basterà, infatti, avviare la condivisione dello schermo premendo l’icona “condividi”, scegliendo poi se condividere un’app specifica o direttamente schermo.

Inoltre, il grande vantaggio sarà dato dalla possibilità di effettuare videochiamate in modalità orizzontale, sfruttando tutta la grandezza dello schermo e potendo guardare meglio i file e le immagini condivise.

Una novità interessante che in verità aspettavamo aggiungessero ormai tempo addietro, magari durante il pieno della pandemia.