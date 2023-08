Seppur in piena estate, Sky in occasione dell’autunno, si anticipa alla grande con l’ offerta di promozioni super convenienti, in grado di soddisfare o desideri e le esigenze di tutti i suoi utenti, vecchi e non.

A tal proposito, per gli appassionati del mondo calcio, è assolutamente impossibile lasciarsi scappare la nuova proposta promozionale di Sky.

Stiamo parlando di una super promo, che prevede, agli utenti che ne richiederanno l’attivazione, la possibilità di accedere ai servizi di TV e Calcio a meno di 15 euro al mese per 18 mesi, anziché 30.

Sky Calcio e Sky TV, cosa aspettate?

Sky Calcio, rappresenta, infatti, un vero è proprio paradiso ad occhi aperti per gli appassionati di calcio.

Il servizio infatti, garantisce la visione di :

3 partite su 10 della Serie A;

Tutte le partite della Serie B;

I campionati più importanti dell’Europa, come: la Premier League inflese, la Bundesliga tedesca e la Liga Spagnola.

L’offerta in questione, inoltre, non ci fornirá l’accesso esclusivamente a Sky Calcio, ma anche a tutto il sistema di intrattenimento previsto da Sky TV.

Infatti, anche questo servizio, ci offrirà la possibilità di accedere a programmi di alta qualità, che risultano essere tra quelli più apprezzati dal pubblico, come:

Produzioni originali, presenti esclusivamente sulla piattaforma;

La nuova stagione di X Factor;

Serie TV internazionali ed italiane di grande successo;

internazionali ed italiane di grande successo; Spettacoli interessanti ed apprezzati da tutta la famiglia, e documentari di ogni tipo, che ci terranno con gli occhi incollati allo schermo per tutto il tempo.

Inoltre, un’altra particolarità di Sky TV, sta sicuramente nella sua flessibilità. In quanto, sarete voi a scegliere quando e come poter vedere un dato programma. Sia esso registrato in diretta o meno. In modo da non perdervi mai i vostri programmi preferiti, e godervi l’esperienza dell’intrattenimento televisivo, in modo del tutto personalizzato e in base ai vostri impegni ed esigenze.