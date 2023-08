Se sei amante del calcio e delle serie tv, non puoi assolutamente perdere queta fantastica offerta SKY! Con il campionato che sta per ricominciare, non esiste momento migliore per approfittare della nuova promo Sky TV + Sky Calcio.

Il pacchetto è proposto ad un super prezzo di soli 14,90 euro al mese ed è garantita una ricca proposta di sport e intrattenimento. Per accedere alla promozione si può andare direttamente sul sito ufficiale.

I dettagli della promozione Sky

La nuova promo include nella sua proposta sia contenuti di intrattenimento, sia contenuti calcistici. Sulla piattaforma saranno disponibili le partite della nuova stagione, che cominceranno a breve.

L’offerta comprende anche serie TV, documentari, show e tutto il divertimento dei canali Sky TV. Ovviamente, è disponibile anche Sky Calcio con le imperdibili partite di Serie A. Inoltre ci saranno anche quelle di Serie B, della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1. Insomma, un pacchetto calcistico davvero completo.

Se doveste annoiarvi stando fuori casa, non preoccuparti, perché avreste anche Sky Go così da guardare tutto ciò che vorrai anche tramite device facilmente trasportabili come un tablet o il vostro smartphone.

La promozione assicura un enorme risparmio rispetto al costo solito di 30 euro al mese! Praticamente la metà! Ricordiamo che l’offerta sarà valida al prezzo 14,90 euro al mese solo per i 18 mesi successivi all’attivazione. Trascorso questo lasso di tempo non avrete vincoli e potrete scegliere tra un’altra delle tante offerte o mettere fine all’abbonamento.