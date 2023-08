Tra tutti i pericoli che potrebbero stravolgere il nostro Pianeta, uno degli eventi più spaventosi e anche più rappresentati cinematograficamente è sicuramente l’impatto di un asteroide sulla Terra.

Il cinema è pieno di film che descrivono accuratamente come il nostro Pianeta può essere distrutto in pochi secondi. E purtroppo non si tratta di mera finzione. Anche la storia ci racconta di come questi ammassi rocciosi possano essere letali, chiediamolo ai cari e vecchi dinosauri!

Al giorno d’oggi siamo letteralmente bombardati dalle informazioni di possibili eventi catastrofici che potrebbero decretare la fine della razza umana: crisi climatica, carenza di cibo, sovrappopolazione e tanto altro.

La tecnologia e soprattutto il buon senso comune potrebbero salvarci da molte di esse ma non del tutto dagli asteroidi.

Sono sicuramente stati fatti dei passi da gigante negli ultimi anni e molti algoritmi sono in grado di prevedere l’arrivo di asteroidi che sfiorano la Terra, ma non tutti. Alcuni seguono delle traiettorie che li portano in un punto vicino il Sole che li rende cechi ai nostri computer.

L’applicazione che ti permette di vedere come impatta un asteroide sulla Terra

Riguardo i meteoriti e il loro possibile impatto sulla Terra è stata creata un’applicazione estremamente interessante.

Vi piacerebbe sapere come sarebbe la vostra città se fosse sfortunatamente colpita da un frammento proveniente dal cielo? Utilizzando questa applicazione è possibile osservare l’evento.

L’app si chiama Asteroid Launcher ed è stata realizzata da un Creator di nome Neal Agarwal e consiste in una mappa del mondo e una serie di opzioni a disposizione.

Prima si sceglie il punto esatto in cui far cadere l’asteroide e successivamente la forma di quest’ultimo, le dimensioni e la velocità d’impatto. Una volta effettuato lo schianto l’app vi illustrerà le conseguenze, tra cui morti, feriti ed edifici distrutti.