1Mobile, ad agosto le tariffe economiche non mancano di certo

Il mercato italiano delle offerte mobile è in continua evoluzione, con una vasta gamma di proposte da parte sia degli operatori tradizionali che di quelli virtuali. In questo contesto, 1Mobile, uno degli operatori emergenti, ha recentemente aggiornato il suo portfolio di offerte, introducendo nuove proposte estive che promettono di soddisfare le diverse esigenze dei consumatori.

1Mobile: le promozioni a meno di 10 euro

Le nuove offerte estive di 1Mobile sono state lanciate con l’obiettivo di offrire ai clienti pacchetti dati generosi a prezzi competitivi. La “Flash 220 Summer Edition“ offre minuti illimitati di chiamate, 90 SMS e ben 220 GB di traffico dati a 4G per 9,99€ al mese. L’offerta prevede un contributo di attivazione di 9,99 euro per i nuovi clienti e di 4,99 euro per coloro che decidono di passare a 1Mobile da un altro operatore.

Per chi cerca un’offerta leggermente più economica, la “Special 180 Summer Edition” potrebbe essere la scelta giusta. Questa offerta include minuti illimitati, 80 SMS e 180 GB di traffico dati a 4G per 8,99€ al mese. Il contributo di attivazione è fissato a 6 euro per i nuovi clienti e a soli 1 euro per chi effettua la portabilità.

Infine, la “Top 150 Summer Edition” rappresenta l’opzione più economica tra le nuove proposte di 1Mobile. Con minuti illimitati, 50 SMS e 150 GB di traffico dati a 4G, questa offerta è disponibile a 7,99€ al mese, con un’interessante promozione che prevede il primo mese a soli 5€. Il contributo di attivazione è di 5 euro per i nuovi clienti, mentre chi decide di portare il proprio numero a 1Mobile non dovrà pagare alcun costo.

Queste nuove offerte di 1Mobile riflettono l’approccio dell’operatore nel fornire soluzioni di alta qualità a prezzi accessibili. La generosità dei pacchetti dati, unita a costi mensili contenuti, rende le proposte di 1Mobile particolarmente attraenti per chi cerca un buon equilibrio tra prezzo e prestazioni. Inoltre, la flessibilità nelle opzioni di attivazione e portabilità dimostra l’attenzione dell’operatore alle esigenze dei clienti. Con queste nuove offerte, 1Mobile si posiziona come un forte concorrente nel panorama delle telecomunicazioni italiane.