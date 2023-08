Se si trattasse del Signore degli anelli, questo sarebbe sicuramente il Ritorno del Re ma non per la vittoria. La guerra dei prezzi continua ad imperversare nel mondo delle auto elettriche con tutta la sua forza. La Casa Americana Lucid, ad esempio, ha reciso i listini della sua auto elettrica di oltre 11.000 euro. Perché un taglio così drastico? Per contrattaccare alle riduzioni attuate da Tesla e dalle altre case automobilistica.

Lucid ha anche affermato che l’offerta sarà valida fino a esaurimento scorte. Tuttavia, non ha specificato il numero di esemplari disponibili della berlina.

Lucid Air VS Tesla Model S

La Lucid Air Pure, la meno costosa della gamma, è ora disponibile a 82.400 dollari invece di 87.400, con un abbassamento di 5.000 dollari. Considerando il cambio di valuta, l’auto costa per noi circa 75.000 euro.

I costi delle Lucid Air Touring e Grand Touring, molto più accessoriate e potenti, hanno invece subito sconti più “pesanti”. Ora sono infatti disponibili con prezzo di listino di 95.000 e 125.600 dollari, il che equivalgono a 86.550 e 114.425 euro.

Tuttavia, la Sapphire da 1.200 CV costa ancora 249.000 dollari. Il prezzo è rimasto invariato per ovvie ragioni: parliamo di un auto fortemente di nicchia e dal costo così elevato che un suo abbassamento non porterebbe a grandi cambiamenti per le vendite.

Negli Stati Uniti, la Tesla Model S è la principale avversaria della Lucid Air. La Tesla ha un prezzo che parte da 88.490 dollari ( circa 80.620 euro). A gennaio il suo costo era molto diverso: 108.490 dollari, cioè 98.850 euro. Una bella differenza. La variante ad alte prestazioni Plaid, nel corso del 2023, è invece variata passando da 135.990 a 104.990 dollari (da 123.890 a 95.650 euro).

Avete qualche soldino in più nel salvadanaio? Perché questo sarebbe il momento ideale per comprare un auto elettrica.