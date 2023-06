Il primato per auto elettriche di serie sul Nürburgring-Nordschleife, detenuto per meno di dieci mesi dalla Porsche Taycan Turbo S con kit performance, è stato superato dalla Tesla Model S Plaid. Quest’ultima, dotata di un kit pista, ha completato il giro di 20,8 km, caratterizzato da 73 curve impegnative, in soli 7:25.231 minuti, battendo il record precedente di quasi 8 secondi.

Tesla Model S Plaid: le caratteristiche dell’auto elettrica

La Tesla Model S Plaid utilizzata per il record era equipaggiata con il track pack, un pacchetto opzionale che in Italia ha un costo di 18.435 euro. Questo kit include un software speciale che permette alla vettura di raggiungere i 320 km/h, oltre a una serie di componenti da sostituire.

Il track pack include un kit freni carbo-ceramici, con dischi anteriori in carburo di silicio da 410 x 40 mm, dischi posteriori in carburo di silicio da 410 x 32 mm, pinze anteriori monoblocco a 6 pistoncini, pinze posteriori monoblocco a 4 pistoncini, pastiglie dei freni ad alte prestazioni, freno di stazionamento integrato nelle pinze, liquido freni da pista e firmware aggiornato e calibrato per le massime prestazioni.

Inoltre, il pacchetto prevede la sostituzione delle ruote con cerchi Zero-G 20x10J e pneumatici 285/35R20 Goodyear Supercar 3R all’anteriore, e cerchi Zero-G 20x11J con pneumatici 305/30R20 Goodyear Supercar 3R al posteriore.

Questo record sottolinea l’impressionante performance delle auto elettriche, che continuano a sfidare e superare i limiti delle auto a combustione interna. Nonostante le sfide, come la gestione della batteria e la durata della carica, le auto elettriche stanno dimostrando di poter competere con le auto tradizionali anche in termini di velocità e performance.