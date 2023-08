Vodafone, la dimostrazione che agosto è il mese delle tariffe più convenienti

L’estate è tradizionalmente associata a vacanze e relax, ma nell’era moderna, è anche il periodo in cui molte persone cercano di rimanere connessi attraverso i loro dispositivi mobili. Questo rende essenziale avere un piano tariffario mobile che soddisfi le esigenze di connettività. Vodafone, uno dei principali operatori di telefonia mobile, ha lanciato una serie di offerte interessanti per agosto 2023.

Vodafone: una vasta scelta di offerte miste

Una delle offerte più popolari di Vodafone è la “Red Pro“, disponibile a 14,99 euro al mese. Questo piano offre 50 Giga di traffico internet, che può essere utilizzato anche sulla rete 5G, insieme a minuti e SMS illimitati. Ciò che rende questa offerta ancora più attraente è l’inclusione di un mese del servizio “Navigazione Sicura” e 10 Giga di traffico dati extra attraverso il Vodafone Club, disponibile con SmartPay. L’attivazione ha un costo una tantum di 6,99 euro, ma non ci sono costi aggiuntivi se si acquista la SIM online.

Per coloro che hanno bisogno di più dati, c’è l’offerta “Vodafone Red Max”, che costa 19,99 euro al mese e offre ben 100 Giga di traffico internet. Anche in questo caso, gli utenti possono ottenere 10 Giga in più attraverso il Vodafone Club con SmartPay. L’attivazione ha un costo di 6,99 euro.

Vodafone ha anche pensato ai suoi clienti di internet casa con l’offerta “Family+”. Questo piano, a soli 9,99 euro al mese, offre traffico dati 5G, chiamate nazionali illimitate e un mese del servizio “Rete Sicura”. La particolarità di questa offerta è che non ci sono costi di attivazione.

Infine, per i giovani clienti, Vodafone ha lanciato due offerte speciali: “Red Max Under 25” a 9,99 euro al mese e “Red Max Under 16” a 6,99 euro al mese. Entrambe le offerte includono 100 Giga in 5G, minuti e SMS illimitati, il servizio “Rete Sicura” e 10 Giga extra con il Vodafone Club.

Insomma, Vodafone ha cercato di soddisfare le esigenze di una vasta gamma di clienti con le sue offerte di agosto 2023.