WhatsApp, grandissima SORPRESA per gli utenti, ora sono contentissimi

Uno degli ultimi aggiornamenti di WhatsApp ha portato una novità molto attesa dagli utenti. Esattamente come su Telegram, sarà possibile registrare dei brevi messaggi video come fossero delle note vocali. Erano tanti gli utenti ad aver manifestato mal umore in merito alla mancanza di questa funzionalità su WhatsApp, che invece esisteva su Telegram già diversi anni fa.

Oltre ad ascoltare quello che abbiamo da dire, l’interlocutore potrà quindi anche guardare la faccia di chi registra. Si tratta di un modo per implementare le vie di comunicazione, magari in maniera anche più simpatica.

Dalle note audio a quelle video: WhatsApp ha una nuova funzione

Ma cosa bisogna fare per riuscire a registrare un messaggio video? Il tutto è molto semplice, siccome bisognerà semplicemente toccare in maniera rapida il microfono delle note vocali.

Una volta fatto questo, comparirà una fotocamera al posto del microfono, che bisognerà tenere premuta per registrare il filmato. Appena si rilascerà il tasto, esattamente come per le note audio, la registrazione terminerà immediatamente. Il filmato comparirà all’interno di una finestra circolare nella conversazione e con un’anteprima in movimento.

Già si è aperto un dibattito negli ultimi giorni tra gli utenti. C’è chi reputa questa novità davvero interessante e divertente, mentre dall’altro lato della barricata c’è un’altra fazione. Quest’ultima sostiene che la nuova funzione serva a poco quanto nulla, in quanto basterebbe registrare un video da inviare.

In realtà c’è da dire che i messaggi video consumano pochissima memoria, è dunque questa la ragione per la quale possono tornare molto utili.