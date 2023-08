Whatsapp, grazie a questa funzione puoi dire addio a molte figuracce

La possibilità di creare messaggi che si autodistruggono su WhatsApp può rivelarsi un’opzione molto utile. Questa funzionalità, infatti, permette di gestire informazioni delicate e riservate che non si desidera lasciare permanentemente nelle chat, come password, date, nomi, contenuti lavorativi, conversazioni intime o dichiarazioni particolari.

Whatsapp: così non lascerai neppure una traccia!

Per attivare la nuova funzione non è necessario ricorrere ad applicazioni terze, ma basta esplorare le impostazioni di WhatsApp. Quando ti trovi all’interno di una chat, clicca sul nome in alto per accedere alle impostazioni. Da qui, seleziona “Messaggi Effimeri“. Una volta attivata questa funzione, i messaggi non saranno più visibili dopo un determinato lasso di tempo.

Un messaggio effimero può avere una durata di 24 ore, 7 giorni o 90 giorni. Puoi attivare o disattivare questa funzione ogni volta che lo desideri, avendo così un controllo completo su ciò che scrivi in una chat.

La funzione dei messaggi effimeri di WhatsApp è un esempio di come la tecnologia può essere utilizzata per migliorare la privacy e la sicurezza delle comunicazioni. Tuttavia, è importante ricordare che, anche se un messaggio si autodistrugge, ciò non impedisce a un destinatario di fare uno screenshot o di copiare il messaggio prima che scompaia. Pertanto, mentre questa funzione può aiutare a limitare la durata della disponibilità di un messaggio, non dovrebbe essere considerata una soluzione infallibile per la protezione delle informazioni sensibili.

Inoltre, la funzione dei messaggi effimeri può essere utilizzata in combinazione con altre funzioni di sicurezza di WhatsApp, come la crittografia end-to-end, la quale garantisce che solo tu e la persona con cui stai comunicando possiate leggere ciò che viene inviato. Nessuno, nemmeno WhatsApp, può leggere questi messaggi.