Netflix, la piattaforma streaming più diffusa al mondo utilizza una serie di algoritmi per mostrarci quei contenuti che potrebbero destare più la nostra attenzione, in quanto affini agli ultimi programmi guardati e ai nostri probabili interessi. Tuttavia, la piattaforma cela un catalogo ricco di innumerevoli e sempre nuovi contenuti, che a causa delle limitazioni degli algoritmi non vengono mostrati.

Ma non temete, vi è una soluzione a tutto ciò. Infatti, vi sono brevi codici e avrete la possibilità di accedere ad un nuovo menù Netflix, mai visto prima.

Ma in cosa consiste questo menù nascosto?

Il menù nascosto di Netflix

Si tratta, a tutti gli effetti, di un catalogo nascosto, a cui è possibile accedere solamente digitando alcuni codici. Questi ultimi, infatti, consentono di accedere alla suddivisione in generi di Netflix, e di visualizzare tutti i relativi contenuti, e non solo quelli che l’algoritmo della piattaforma ci mostra in base alle nostre preferenze e agli ultimi programmi visualizzati.

Il nuovo catalogo cui i codici ci daranno la possibilità di accedere, è davvero super preciso. In quanto, è suddiviso in sottocategorie molto dettagliate che facilitano l’utente nella scelta dei contenuti che possono fare più a caso suo.

Tra le sotto categorie che possiamo trovare, vi sono: “Crime da vedere tutto d’un fiato”, ” Film d’azione e un po’ di romanticismo” e così via. Si tratta dell’intero catalogo che Netflix non ci mostra, in quanto non considera pertinente ai nostri interessi. Stiamo parlando di ben 36000 sottocategorie, praticamente un mondo del tutto nuovo celato dalla piattaforma.

Come accedere al menù nascosto

Innanzitutto, per accedere al menu nascosto di Netflix, è importante sapere che ciò non può avvenire attraverso l’applicazione installata su smartphone, tablet, PC e così via. Ma cedendo direttamente ad un normale browser web. Una volta effettuato il login alla piattaforma, bisognerà selezionare un film e digitare il titolo attraverso questo sito: https://www.netflix.com/browse/genre, al quale andranno poi aggiunti altri codici.

Come per esempio, digitare il codice 3327, per guardare solo film sugli alieni e sulla fantascienza. (Es. https://www.netflix.com/browse/genre3327)

Da qui, basterà effettuare la ricerca di questo nuovo link appena digitato, che vi porterà al menù nascosto di Netflix.

I codici Netflix sono davvero numerosi, e sono sempre in continuo aggiornamento. Di seguito ve ne riportiamo alcuni relativi alle sottocategorie più apprezzate:

75 405, per i film horror sugli zombie;

2856, per i concerti di musica mondiale;

4366, misteri televisivi;

10105, documentari TV;

10375, commedie televisive;

11177, cartoni tv;

9299, dramma adolescenziali;

3519, commedie per adolescenti;

2760, documentari spirituali;

11014, thriller di fantascienza;

3329, film gay e lesbiche romantici;

5475, commedie romantiche;

9994, misteri;

4814, miniserie;

5685, film coreani;

89585, commedia horror.

Questi sono solo alcuni dei numerosi codici che potrete trovare direttamente online sui siti selezionati.