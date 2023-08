Notizie fantastiche per gli amanti della tecnologia. La nuova versione iGame Mini RTX 4060 TI di casa Colorful, probabilmente, attirerà molti fan grazie alle sue dimensioni molto ridotte.

La Colorful iGame RTX 4060 Ti Mini da 16 GB è infatti grande solo 199,5 millimetri di lunghezza, divenendo la scheda grafica da gaming più piccola al mondo. Da considerare però che va “piazzata” tra la gamma di GPU con almeno 16 GB di VRAM. Inoltre, la GPU è disponibile anche nella stessa versione, ma con 8 GB di VRAM.

Le caratteristiche che hanno reso questa GPU da Record

Colourful ha dato alla GPU il nome “OC” mettendo un leggero overclock di fabbrica alla frequenza della memoria. Purtroppo, però, la scheda video non è compatibile con il form factor della Mini-ITX. Questo perché l’altezza di 145 mm è un po’ troppo elevata per poterla inserire in un computer Mini-ITX.

In effetti, la casa Colourful ha recentemente lanciato una GPU ancora più piccola, la RTX 4060 Mini V, che misura appena 170 mm di lunghezza. Tuttavia, questa scheda ha una frequenza molto più bassa e la metà della VRAM della versione “Ti”. Ciò significa che richiede un sistema di raffreddamento più voluminoso, portando le dimensioni complessive della scheda a 199,5 x 145 x 45,8mm.

La frequenza massima della scheda è di 2.580 MHz, solo40 MHz in più rispetto alle specifiche di fabbrica del componente. Si tratta di un aumento davvero minimo, pari a meno del 2% della frequenza totale, ma che si traduce in un aumento di 5W del TDP. Non si sa perché l’azienda cinese abbia adottato questa soluzione. Un clock inferiore probabilmente avrebbe permesso di avere un sistema di raffreddamento più piccolo e l’utilizzo della GPU in computer Mini-ITX.

Nonostante ciò, la GPU si dimostra essere una vera chicca per gli amanti del gaming.