Immergiti in un’esperienza visiva straordinaria con il display da 15.6″ FHD, risoluzione 1920×1080 e pannello IPS da 250nits e 120Hz; Ogni immagine si distinguerà per dettagli nitidi da qualsiasi angolazione. Il processore Intel Core i7-12650H, con 10 core (6 P-core + 4 E-core) e 16 thread, offre prestazioni potenti a un consumo energetico ridotto; Affronta le sfide con una potenza eccezionale senza compromessi sull’efficienza.

Avrai a tua disposizione uno storage da 512 GB SSD, che ti fornirà lo spazio necessario per archiviare i tuoi documenti di lavoro con velocità e sicurezza; Non dovrai più preoccuparti di spazio insufficiente o tempi di accesso lenti. La RAM da 16GB SO-DIMM DDR4-3200 garantisce prestazioni elevate e reattività senza compromessi; Sarai pronto per affrontare le situazioni più intense senza alcun rallentamento.

La scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6GB di memoria GDDR6, Boost Clock di 1425MHz e TGP di 105W, ti offrirà un'esperienza visiva straordinaria; Vivi ogni dettaglio dei tuoi giochi preferiti con grafica mozzafiato e prestazioni eccezionali. Su Amazon è attualmente proposto a 999 euro invece di 1599 euro, scontato del 38%.