ChatGPT, OpenAI aggiorna il chatbot con nuove funzionalità

I miglioramenti dell’intelligenza artificiale si vedono soprattutto mediante alcuni aspetti, uno tra i quali è certamente ChatGPT. Il famoso chatbot che ha resto famosa Open AI, azienda specializzata nel settore dell’IA, sta pian piano facendo passi da gigante verso il futuro. Se non dovessero bastare le funzionalità di cui gode adesso e della grande intelligenza che si ritrova, a breve gli utenti potrebbero avere altre aggiunte.

L’azienda infatti sta preparando degli aggiornamenti che porteranno funzioni nuove, in modo da migliorare il tutto. ChatGPT si avvia quindi ad essere ancora più perfetto in quanto chatbot.

ChatGPT: le grandi novità in arrivo sono 6, ecco quali

In primo luogo, sembra che OpenAI stia registrando il brevetto per GPT-5, ma questa è un’altra storia, la quale avrà bisogno di tempo per concretizzarsi.

Nel frattempo il colosso sta per aggiornare ChatGPT con delle novità molto importanti che faranno di certo bene al chatbot. La prima riguarda gli esempi di prompt, per cui all’inizio di una chat nuova l’utente potrà trovare alcuni esempi per avviare una conversazione ex novo.

La seconda novità riguarda le risposte suggerite in modo da poter continuare la conversazione scegliendo il modo più giusto. La terza novità invece vede come modello predefinito il nuovo GPT-4, che potrà essere utilizzato dagli utenti Plus di default, senza passare dal 3.5.

La quarta novità riguarda il caricamento di più file, con gli utenti che potranno chiedere a ChatGPT di analizzare più cose in contemporanea. La quinta novità riguarda l’accesso che non dovrà essere più eseguito ogni due settimane. Ci saranno poi svariate scorciatoie per la tastiera, questa era la sesta e ultima novità.