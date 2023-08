ChatGPT è assoluto padrone di questi ultimi tempi. Già disponibile per iOS da un paio di mesi, ha debuttato pochi giorni fa anche su Android. All’inizio era disponibile solamente in Bangladesh, Brasile, India e Stati Uniti ma ora lo è anche in Italia. È possibile scaricarlo dal Play Store permettendo di accedere alle funzionalità del modello di IA di OpenAI.

L’app richiede l’utilizzo di Android 6.0 o versioni successive. Attualmente è disponibile nella versione 1.0.0023, pesa 6 MB e la sincronizzazione è raccomandata su tutti i dispositivi utilizzati per chi ha intenzione di porre domande, prendere ispirazione e ottenere delle vere e proprie consulenze da ChatGPT. Oppure, potete anche solo accedervi per pura curiosità! Andiamo a scoprire di seguito maggiori dettagli a riguardo.

ChatGPT su Android, l’intelligenza artificiale comanda il 2023

Possiamo tranquillamente definire l’IA come il vero e proprio comandante di questo 2023. A sostegno di questa affermazione c’è anche l’ascesa record di Nvidia, arrivata a un valore di mille miliardi di dollari proprio grazie ai suoi servizi per il deep learning. A ciò si aggiunge anche la crescita delle azioni di Microsoft, legata principalmente all’intelligenza artificiale.

Questo è senza ombra di dubbio un segnale importante riguardo questa nuova tecnologia che si sta diffondendo a macchina d’olio, insieme ai suoi possibili problemi legati alla sicurezza. Riguardo ChatGPT, le paure più diffuse sono quelle che riguardano la privacy e la sicurezza, come detto spesso dalla Casa Bianca, FBI e Unione Europea. Pertanto, si punta a uno sviluppo che sia più responsabile già nel breve-medio periodo.