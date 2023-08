WhatsApp in queste ultime settimane ha presentato una serie di novità rilevanti per i suoi clienti. La piattaforma di messaggistica istantanea non vuole essere da meno rispetto ai rivali nel campo della comunicazione, Telegram in primis. Per garantirsi ampio successo, la chat ha deciso di proporre al pubblico sempre più aggiornamenti e sempre più novità.

WhatsApp, l’upgrade per entrare su più dispositivi in contemporanea

Se nelle scorse ore vi abbiamo parlato della novità di WhatsApp inerente alle note video, in quest’occasione ritorniamo su uno degli upgrade più interessanti del recente passato: la possibilità di entrare con lo stesso profilo su più dispositivi.

Dopo le incessanti richieste da parte del pubblico, WhatsApp ha deciso di abbattere finalmente uno dei suoi storici muri e di garantire agli utenti la possibilità di non utilizzare la chat solo su un unico dispositivo mobile. A differenza del passato, infatti, con uno stesso profilo sarà possibile entrare su device differenti.

Gli utenti che intendono entrare su WhatsApp su un dispositivo diverso da quello principale dovranno semplicemente effettuare il passaggio di sincronizzazione attraverso il menù Impostazioni. La procedura segue da vicino quella che già molti utenti seguono per collegare il loro account al servizio WhatsApp Web.

Una volta effettuata la sincronizzazione, tutte le conversazioni del dispositivo principale saranno disponibili anche su quello secondario. Gli utenti al tempo stesso potranno collegarsi liberamente da ambedue i device. La novità è valida sia per gli iPhone che per gli smartphone Android di ultima generazione. Il roll out di tale upgrade è nelle fasi finali di rilascio.