La notizia che tutti stavate aspettando e che sicuramente vi farà esultare di gioia, ma solo a determinate condizioni: il bollo auto diventa gratis, o meglio sarà possibile godere dell’esenzione dal pagamento della tassa, per un periodo di tempo relativamente limitato, ma quali sono le condizioni?.

Come i più attenti ricorderanno, il bollo auto nasce con l’idea di finanziare lo sviluppo ed il mantenimento della rete stradale, venne difatti introdotto nel 1956 dal Governo dell’epoca, imponendone il pagamento a tutti i possessori di un mezzo. La tassa è da versare oggi direttamente alla propria Regione, il suo costo varia in relazione alla potenza del mezzo stesso, in un’unica soluzione.

Bollo auto addio, quando e come non dovrete più pagare la tassa

Il bollo auto potrebbe non essere pagato dagli utenti, solo a determinate condizioni, infatti in questo periodo si parla sempre più spesso della possibilità di evitare la tassa, in modo completamente legale, approfittando degli incentivi messi a disposizione dallo Stato. Questi sono legati all’acquisto di un mezzo elettrico, il che comporta non solo la riduzione della spesa all’acquisto vero e proprio, quanto la possibilità di godere dell’esenzione totale per un periodo che va da un minimo di 3 anni, fino ad un massimo di 5 (per le regioni Lombardia e Piemonte l’esenzione è estesa per sempre).

Da notare che tutto questo è da considerarsi legato alla vettura, ciò sta a significare che vendendo la stessa, l’utente andrebbe a perdere il diritto all’esenzione, a meno che non acquisti un’altra elettrica.