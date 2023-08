Il bollo auto potrebbe non venire più pagato dagli utenti, una notizia che da tanto tempo si stava aspettando di sentire, ma che allo stesso tempo nasconde insidie non da poco da tenere assolutamente in considerazione, proprio perché l’esenzione è disponibile solamente per una determinata frangia di consumatori.

Nell’avvicinamento al bollo auto è bene conoscerne innanzitutto la storia, infatti la tassa venne introdotta nel 1956 in seguito al boom di autovetture disponibili per le strade, con l’obiettivo di finanziare lo sviluppo delle infrastrutture. L’idea di base è stata quella di farla pagare ai possessori di un mezzo, ovvero a coloro che direttamente fruiscono delle strada; negli anni è stata rielaborata, fino ad oggi, come una tassa da pagare alla Regione di appartenenza, ed il cui valore varia in relazione alla cilindrata/potenza del mezzo in questione.

Per le offerte Amazon potete fare affidamento sul canale Telegram di Tecnoandroid, che trovate subito a questo indirizzo.

Bollo auto è gratis, ma per quali utenti?

Proprio per i suddetti motivi, è davvero difficile pensare che lo Stato si possa privare del bollo auto, l’unica soluzione è un indirizzamento sull’acquisto di specifiche categorie di prodotti e mezzi, cosa che sta avvenendo proprio in questo periodo. Come avete potuto intendere, infatti, l’andamento del mercato spinge fortissimo verso l’elettrico, e di conseguenza il Governo vuole che gli utenti acquistino un’auto elettrica, a discapito del motore termico.

Da qui nasce l’idea di proporre l’esenzione automatica dal pagamento del bollo auto, per tutti coloro che compiranno tale scelta: si parla di un 3-5 anni, dipendentemente dalla Regione, per un massimo di tutta la vita della vettura in Lombardia e Piemonte.