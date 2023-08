Iliad, l’operatore francese ormai affermato in Italia, è tra i gestori low cost maggiormente scelti dagli utenti. Le sue offerte hanno attirato l’attenzione sin dal primo momento per via dei contenuti proposti e dei prezzi stracciati richiesti per il rinnovo.

La convenienza delle sue tariffe, dovuta principalmente al rapporto tra il costo e la quantità di Giga previsti mensilmente, non ha lasciato indifferenti nemmeno i gestori più noti, i quali sono stati costretti a stravolgere i loro listini includendo tariffe sempre più vantaggiose per i clienti.

WindTre è sicuramente l’operatore che ha maggiormente preso di mira Iliad. I clienti che intendono abbandonare il gestore francese per passare a WindTre, infatti, hanno a disposizione il pacchetto di offerte WindTre GO, che include quattro tariffe particolarmente economiche.

WindTre contro Iliad: scopri come ottenere l’offerta low cost con 150 GB!

Il pacchetto di offerte operator attack WindTre GO non è rivolto esclusivamente ai clienti provenienti da Iliad. L’attivazione delle tariffe incluse può essere effettuata anche dai clienti che procedono con il trasferimento del numero da uno dei seguenti MVNO:

Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

I clienti in questione hanno la possibilità di scegliere tra quattro offerte differenti ma la più richiesta è la WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay.

L’offerta è disponibile a un costo di soli 8,99 euro al mese e prevede:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

150 GB di traffico dati per la navigazione

WindTre permette di ottenere l’offerta acquistando la SIM online gratuitamente, accedendo al sito ufficiale e indicando il gestore di provenienza; oppure, procedendo con l’acquisto direttamente in uno dei punti vendita abilitati. In entrambi i casi, il costo dell’attivazione e la SIM non necessiteranno di alcuna spesa.

L’unica spesa prevista riguarda il costo mensile della tariffa, che dovrà essere saldato tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. Il servizio Easy Pay include l’addebito automatico del costo di rinnovo sulla modalità di pagamento scelta dal clienti tra quelle proposte dal gestore.