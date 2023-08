Le grandi novità che provengono dallo spazio stanno pian piano avendo luogo come programmato. L’ultima è quella che riguarda il satellite da 9,2 tonnellate denominato Jupiter 3, il quale è stato infatti appena lanciato da Space X.

In realtà non tutto è andato come previsto, visto che ci sono stati due giorni di ritardo. L’obiettivo di questo satellite sarà quello di potenziare la copertura Internet all’interno di alcune zone degli Stati Uniti dove c’è difficoltà con i servizi di connettività e la loro fornitura. All’interno delle zone rurali dunque tornerà molto utile una soluzione del genere, con anche i velivoli civili e militari che potranno avere una connessione fino a 100 mbps per ogni utente. Si tratterebbe di un potenziamento di ben quattro volte superiore rispetto a quanto offerto dalle compagnie di telecomunicazione.

Space X lancia il suo satellite Jupiter 3 in orbita, ora comincia il progetto

Durante il lancio era necessario che il satellite Jupiter 3 dispiegasse correttamente i suoi 14 pannelli solari. Tutto ciò è avvenuto e ora consentirà di ricevere i segnali utili per entrare in servizio a partire dagli ultimi tre mesi di questo 2023.

Il satellite è riutilizzabile e misura 8,2 metri di lunghezza e ben 38,7 con i pannelli solari dispiegati. Seguirà in maniera sincronizzata la rotazione della terra sopra l’equatore in orbita geostazionaria. Per chiunque si stia chiedendo quanto sarà alto, si troverà a 35.800 chilometri di altezza.

Grazie alla sua latenza ridotta, il segnale sarà costante e fluido, complici i 500 gigabit al secondo riguardanti la capacità di comunicazione. Potrebbe essere questo è un esempio per il futuro.