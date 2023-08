In questi giorni se vi recate sulla piattaforma di e-commerce Amazon potrete trovare la GoPro HERO11 Black Mini in super offerta.

Parliamo di uno sconto del 24% che porta il dispositivo a costare 340 euro invece di 449.99 euro. Scopriamo insieme le sue caratteristiche.

GoPro Hero11 Black Mini in offerta su Amazon

Tutta la potenza di HERO11 Black, solo più in piccolo: Così come la fotocamera HERO11 Black, anche questo modello offre la possibilità di acquisire video in 5,6K60 ad alte prestazioni e la stabilizzazione video HyperSmooth 5.0, ma con il vantaggio di presentare un design più compatto e più leggero. Grazie alle dimensioni ridotte, HERO11 Black Mini è infatti l’alleato ideale per realizzare incredibili riprese POV (in soggettiva) con l’utilizzo di supporti per casco oppure con la fotocamera fissata al corpo: non solo ti assicurerà il massimo comfort, ma sarà anche come non averlo mentre vai in bici, scii, pattini o ti dedichi ad altre attività.

HERO11 Black Mini è la prima fotocamera GoPro dotata di due set di guide di montaggio pieghevoli per offrirti ulteriori opzioni di montaggio. Le guide posteriori sono l’ideale per i supporti più discreti e a basso profilo; nel caso del montaggio su casco, inoltre, assicurano allo stesso tempo stabilità e flessibilità, per permetterti di regolare l’angolazione della tua GoPro mentre sei in movimento.

Progettata per portare l’eccezionale resistenza di GoPro a un livello superiore, HERO11 Black Mini vanta un robusto rivestimento esterno, resistente agli agenti atmosferici e in grado di affrontare qualsiasi condizione, compresi fango, neve o sporcizia, senza abbandonarti mai: basta risciacquare la fotocamera e puoi tornare subito in azione. Visitate la pagina ufficiale della piattaforma per scoprire maggiori dettagli sul dispositivo.