Whatsapp, gli adesivi presto cambieranno faccia

WhatsApp, il popolare servizio di messaggistica istantanea, è in costante evoluzione grazie al lavoro incessante del suo team di sviluppatori. L’obiettivo è quello di offrire un’esperienza sempre più ricca e personalizzabile, introducendo nuove funzionalità e risolvendo i bug man mano che vengono individuati.

Whatsapp: tutte le novità in arrivo nelle prossime settimane

Recentemente, gli sviluppatori hanno implementato alcune delle novità scoperte nelle varie release beta dell’applicazione nel canale stabile, rendendole disponibili a tutti gli utenti. In particolare, la versione 2.23.15.78, attualmente in distribuzione tramite Play Store, introduce un rinnovamento significativo nell’area degli sticker.

La navigazione è stata migliorata e il set di sticker è stato ampliato con un maggior numero di avatar. Queste funzioni saranno introdotte nelle prossime settimane, arricchendo ulteriormente l’esperienza di utilizzo di WhatsApp. Per chi desidera provare le ultime novità studiate dal team di WhatsApp, è possibile farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendosi al relativo canale di beta testing. In alternativa, per coloro che non sono riusciti a iscriversi al programma beta ma desiderano comunque provare in anteprima le ultime versioni dell’app di messaggistica, esiste la possibilità di installare manualmente i relativi file APK, scaricabili da APK Mirror.

La nuova versione con i rinnovamenti per l’area degli adesivi è già disponibile nel Google Play Store per tutti gli utenti tramite il canale stabile. Questo aggiornamento rappresenta un ulteriore passo avanti nella continua evoluzione di WhatsApp, un servizio che si impegna a migliorare costantemente per soddisfare le esigenze dei suoi utenti.