Android, che regalo sul Play Store con 10 titoli a pagamento gratis

Durante le ultime ore stanno facendo rumore i tanti aggiornamenti che la piattaforma Android sta apportando. Ovviamente le grandi novità non riguardano solo il sistema operativo, ma anche alcuni aspetti interni come il Play Store di Google. Il market riservato al download dei contenuti è in continuo aggiornamento con tanti nuovi giochi e tante nuove applicazioni. Oggi molti di questi sono passati dall’essere a pagamento a totalmente gratis.

Molto probabilmente la scelta giusta potrebbe essere la seguente: scaricate tutto quello che trovate gratis. Ovviamente non sono tutti contenuti che vi piaceranno, ma una volta scaricati, potranno essere vostri gratis per sempre, anche se li disinstallerete. Quando andrete ad installarli nuovamente, potete scaricarli gratis anche se saranno tornati a pagamento, purché ovviamente utilizzate lo stesso account di Google.

Android regala sul Play Store dei titoli a pagamento che saranno gratuiti solo per qualche ora, ecco la lista completa

Come potete notare qui in basso c’è un elenco pieno di titoli che può tornare utile soprattutto a chi stava monitorando alcuni contenuti. Se speravate che proprio quelle applicazioni o quei giochi diventassero gratis, oggi è il vostro giorno fortunato. All’interno del Play Store di Google gli utenti Android potranno scaricare gratis tutti questi titoli, ma bisogna fare presto. La promozione durerà solo per poco tempo. Ecco quindi l’elenco completo con tutti i link diretti che vi porteranno al market per il download ufficiale: