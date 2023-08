Comet ASSURDA, il 70% di sconto su questi prodotti

Il meglio delle offerte che stanno spuntando fuori sia sul web che nei grandi magazzini, sono oggi visibili. Infatti le aziende stanno dando il meglio di loro stesse con volantini eccezionali che promuovono merce in grande sconto. Il merito è sicuramente da attribuire al periodo, il quale porta gli utenti direttamente negli store ad acquistare un nuovo smartphone, un computer o qualsiasi altro elettrodomestico utile per la casa. Tra i migliori colossi in assoluto, si sta dimostrando molto in gamba Comet, marchio famosissimo per la tecnologia.

Oggi è la volta di un volantino totalmente dedicato agli sconti per il marchio Apple, il quale andrà avanti ancora fino a domani.

Comet distrugge Expert con offerte clamorose, ecco le migliori dell’ultimo volantino disponibile

La grande attenzione di Comet al mondo della tecnologia è conosciuta da tutti, perciò le persone scelgono l’azienda per i propri acquisti. Quando si desidera acquistare un nuovo smartphone di ultima generazione, recarsi all’interno del grande magazzino è un’usanza che pian piano sta scemando. Nel caso di Comet però le persone lo fanno ben volentieri consce di trovare prezzi assurdi.

Nel nuovo volantino totalmente dedicato al mondo Apple infatti l’azienda ha dato il meglio di sé. Si parte infatti dal nuovo iPhone 14 Pro che arriva con un prezzo di 1199 €. C’è un risparmio netto di circa 178 €, con il pagamento che può essere anche dilazionato in 20 rate da 51,05 €. La stessa cosa vale per il modello Pro Max, disponibile con un prezzo che parte da 1339 € e con un risparmio di 198 €. Per dilazionare il pagamento in 20 rate, bisognerà pagare ogni mese 57 €.