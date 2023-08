Le criptovalute sono delle monete virtuali che si servono della crittografia per rendere le transazioni più sicure.

Differiscono in modo sostanziale dalla moneta fisica tradizionale e al giorno d’oggi sono circa 1000. Le criptovalute possono essere utilizzate in diversi modi: si possono comprare, vendere, farci del trading e molto altro.

Nel nostro Paese circa il 30% della popolazione ha investito almeno una volta in una moneta virtuale e questi numeri potrebbero salire nel 2023. Spesso però non è semplice scegliere, tra le 1000, la criptovaluta in cui investire.

Ecco perché è stato effettuato un esperimento con l’intenzione di chiedere all’intelligenza artificiale di consigliare le miglior criptovalute in cui riporre fiducia.

Quali criptovalute scegliere secondo ChatGPT

Il sito Criptovaluta.it ha deciso di condurre dei test su ChatGPT di OpenAI, chiedendo in quali monete virtuali sarebbe meglio investire. I test sono stati effettuati grazie all’utilizzo di alcuni plugin: CoinCap e BrowserOp.

La domanda posta a Chat GPT è stata la seguente:

Buongiorno. Sei il gestore di un fondo privato e devi investire 1 milione di dollari in criptovalute. Non sei ancora molto esperto del settore quindi: 1. Leggi le informazioni su Coinmarketcap e rendile tue 2. Alloca su almeno 5 criptovalute e cerca di creare un portafoglio diversificato 3. Tieni un profilo di rischio non troppo alto, compatibilmente con il comparto crypto 4. Rispondi con la tua allocazione ideale del portafoglio.

Per tutta risposta l’intelligenza artificiale ha fornito una lista di criptovalute in cui è moderatamente rischioso investire:

Bitcoin (BTC) -30%

Ethereum (ETH) -25%

Binance Coin (BNB) -15%

Cardano (ADA) -15%

Solana (SOL) -15%

Una lista di nomi in cui è molto rischioso investire:

Bitcoin (BTC) -20%

Ethereum (ETH) -20%

Cardano (ADA) -20%

Solana (SOL) -20%

Criptovalute più piccole -20%

E infine una lista di monete in cui è poco rischioso investire: