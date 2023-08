La comunicazione su WhatsApp è sempre fondamentale per restare in contatto con amici, parenti o conoscenti anche durante il corso della stagione estiva. Messaggiare sulla piattaforma, al netto della convenienza quotidiana, però non è esente da rischi. Ancora oggi, infatti, su WhatsApp continuano a circolare catene e messaggi a dir poco pericolosi per il pubblico.

WhatsApp, il pericolo delle catene è sempre più incombente

Su WhatsApp la dinamica dei messaggi spam non si ferma. Molti hacker della rete continuano a far circolare messaggi che spesso sono delle vere e proprie fake news. L’obiettivo di costoro è quello di mettere in pericolo la sicurezza online dei lettori.

Anche in queste settimane, ad esempio, sui profili WhatsApp di molti utenti sono apparse comunicazioni in cui si palesavano ipotetici codici sconto legati ora ai principali marchi del mondo hi-tech ora ai principali marchi del settore alimentare. Attraverso messaggi in cui si promettevano finti coupon, i lettori venivano spinti a compilare un form in ogni sua voce. Come plausibile, il contenuto del coupon si rivelerà poi più che fasullo.

A nascondersi dietro queste dinamiche collaudate per il web e per WhatsApp ci sono ovviamente proprio gli hacker e cybercriminali della rete. L’obiettivo dei malintenzionati è quello di entrare in possesso dei dati riservati di migliaia di utenti per poi rivendere li stessi a società di telemarketing o, peggio, per creare profili fasulli in rete e per effettuare dei veri e propri furti d’identità. Già molti utenti nelle scorse giornate sono cadute in questa subdola trappola.