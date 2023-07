Liquid Piston, la nuova startup che si occupa della produzione e realizzazione di motori, sembra aver raggiunto il vertice del successo con il lancio di un nuovo tipo di motore a combustione totalmente reinventato.

Parliamo di un motore che riesce ad essere 10 volte più funzionale e potente rispetto a quelli tradizionali e offre un’efficienza del carburante del 30%. Si tratta di un progetto che ha generato immediatamente ampi consensi, tant’è vero che sono stati davvero numerosi gli investimenti derivanti anche da singoli soggetti. Si parla infatti di circa 16 milioni di dollari raccolti per gli investimenti singoli e di 30 milioni di dollari in contratti governativi, oltre ad altri 17 milioni di dollari raccolti sul sito StartEgin. Quest’ultimo infatti è una piattaforma che consente alle start up di raccogliere investimenti per la realizzazione e la crescita dei loro progetti. In tutto questo è stato riscontrato dunque un aumento di circa il 156% del fatturato dell’azienda, solo per l’anno scorso.

Liquid Piston: aumentano gli investimenti

Tutto ciò presuppone dunque che il progetto del nuovo motore abbia sicuramente suscitato grandi aspettative. Tale iniziativa è opera del Dr. Alexander Shkolnik e del Dr. Nikolay Shkolnik, cofondatori di Liquid.

Ad essi, si deve appunto l’elaborazione di un nuovo tipo di motore, ovvero la XTS-210 che, presentandosi del 80% più piccolo rispetto ai motori diesel a cui siamo abituati, per il suo funzionamento utilizza un nuovo ciclo termodinamico. Quest’ultimo consente al motore X di funzionare con diversi tipi di carburanti, tra cui anche l’idrogeno.

Infatti la vera e propria rivoluzione riguarda proprio l’elaborazione di questo nuovo ciclo termodinamico.

Con il motore X sono stati inoltre risolti anche altri problemi, tra cui: problematiche relative al raffreddamento, alla lubrificazione. Oltre ad essere particolarmente silenzioso, leggero e compatto.

Liquid si trova dunque sulla cresta dell’onda. Infatti, la startup ha ricevuto numerose richieste per l’applicazione di questa nuova tecnologia anche per i droni, e gli aeromobili. Potrebbe essere applicata per ridurre la dimensione delle batterie delle auto elettriche, il che allo stesso tempo risolverebbe il problema del litio e della sua probabile scarsità futura.

Il motore XTS-210, inoltre è stata adottato anche dall’Esercito, in quanto adatto ad alcune per applicazioni militari. Parliamo della stipulazione di un contratto pari a 9 milioni di dollari.

Consigli di investimento

Insomma, per l’azienda liquid si parla davvero di una crescita esponenziale e probabilmente anche di un nuovo futuro per tutti. Un futuro basato sull’impiego di tecnologie più innovative, ma soprattutto efficienti ed ecosostenibili. Ecco perché Liquid continua a ricercare investimenti degli azionisti al fine di poter garantire una crescita di questo progetto così che possa essere applicata ancora in altri settori.

Chiunque potrà investire nel progetto, Anche tu!