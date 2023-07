Kena Mobile è una società virtuale di telefonia mobile italiana appartenente al gruppo Tim. Da cui prende la copertura di rete.

Il suo ingresso nel mercato delle telecomunicazioni è piuttosto recente, parliamo infatti del 2016. Si tratta quindi di un operatore abbastanza giovane. Kena, di cui il gruppo Telecom Italia detiene il controllo, nasce al fine di rispondere alle continue domande del mercato, proponendo offerte sempre più vantaggiose e super convenienti.

Infatti Kena Mobile è un operatore lowcost, il cui obiettivo è appunto quello dare agli utenti la possibilità di accedere ad importanti servizi con prezzo davvero ridotti. In modo che chiunque, indipendentemente delle disponibilità economiche, possa godere di tutti i servizi e le funzioni del momento. In maniera efficace ed efficiente.

Kena Promo Plus: Tutti i dettagli

A tal proposito l’offerta più popolare del momento è la Kena Promo Plus, disponibile per i clienti che intendono attivare un nuovo numero telefonico o che provengono da altri operatori come Iliad, Fastweb e altri gestori virtuali.

La promo è disponibile al prezzo di soli 6.99 euro al mese. Di cui il primo mese è gratis.

Questa prevede:

Chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi;

verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi; 200 SMS per tutti i numeri nazionali;

per tutti i numeri nazionali; 130 GB di Internet in 4G ;

di Internet in ; Velocità di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, con Internet super veloce ed affidabile.

Servizi aggiuntivi

Oltre ai servizi di cui abbiamo parlato, con l’attivazione dell’offerta entro il 30 Agosto 2023, potrete godere anche di un pacchetto aggiuntivo. Ovvero 200 giga in più di Internet utilizzabili entro 60 giorni dalla prima attivazione.

Inoltre, per coloro che fino al 20 Settembre 2023, decideranno di attivare il servizio di ricarica automatica, Kena regala altri 50 giga di Internet in più ogni mese. Essi verranno accumulati a quelli della promo senza alcun costo aggiuntivo.

I giga verranno aggiunti in automatico non appena verrà impostata la modalità di pagamento automatica.

Per ulteriori informazioni relative a questa o a altre offerte, potete consultare il sito internet del gestore telefonico.